Дмитрий Хилов ("Деловая Россия"): "Нужно менять методику уплаты НДС"

Закалка кризисами научила предпринимателей не только быстро принимать решения, но и быть готовыми полностью переориентироваться в своей деятельности. Как в этом процессе бизнесу эффективнее действовать сообща с государством, рассказал председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов.

- "Деловая Россия" — общественная организация, которая активно продвигает интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти. Как в этой связке удается смягчать негативные процессы в региональной экономике?

- Во всем, что касается системных вопросов, мы действуем единым фронтом с такими региональными некоммерческими объединениями, как "Опора России", Торгово-промышленная палата, Союз работодателей, Уполномоченный по защите прав предпринимателей. И правительство Самарской области повернуто лицом к бизнесу — ни одно значимое событие не проходит без участия общественности. Когда началась пандемия, мы были на каждом заседании оперативного штаба, где могли высказать свое мнение, кроме того, прошли десятки отраслевых встреч, на которых предприниматели давали свои предложения.

Меры поддержки, оказываемые региональной властью, показали свою эффективность — это и льготное кредитование, и нефинансовые механизмы. Решения принимались быстро и, если было нужно, своевременно корректировались.

Сейчас мы продолжаем работать в самом тесном взаимодействии, это партнерство стало инструментом развития, давшим свои плоды. Так, деловые объединения выступали с инициативой не изменять условия выдачи средств бизнесменам Гарантийным фондом и Государственным фондом развития промышленности Самарской области.

Министерство экономического развития и инвестиций нас поддержало, и проценты остались прежними. Только за пять месяцев Гарантийный фонд выдал предпринимателям льготные микрозаймы в объеме, запланированном на весь текущий год, и лимит превысил прошлогодний. Надеемся, что ГФСО будет докапитализирован, и еще не один предприниматель сможет получить до конца года средства на развитие своего дела.

- Самой востребованной формой антикризисной поддержки российские предприниматели считают налоговые послабления и списание части налогов. Насколько эта поддержка чувствительна для самарского малого и среднего бизнеса?

- Здесь в первую очередь стоит сказать об упрощенной системе налогообложения, особенно предприятиям тех отраслей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Разрешенные послабления позитивно сказались на самочувствии бизнеса.

Вячеслав Малеев ("Автоком"): "Идет серьезнейшая перезагрузка производства" Как предприятию выжить и повысить объемы производства в кризис, какими должны быть эффективные меры поддержки для бизнеса, что ждет поставщиков автокомплектующих в ближайшее время, в какие сроки реально перейти на полное импортозамещение в отрасли? Об этом и о многом другом в рамках проекта "Точки роста" рассказал бенефициар холдинга "Автоком", а до 2021 года - председатель комитета по промышленности Самарской губернской думы Вячеслав Малеев.

Вовремя были введены отсрочки. Снижение же налогов по упрощенной системе налогообложения дало предпринимателям довольно ощутимый финансовый результат. Я это знаю из первых уст: в региональное отделение делороссов входит около 50 крупных компаний, и мы, кроме того, держим постоянную связь с экспертами, представляющими порядка 200 субъектов малого и среднего бизнеса.

- И все-таки у бизнеса растет запрос на масштабную налоговую реформу, как следует из данных мониторинга, который подготовил аппарат президентского бизнес-омбудсмена Бориса Титова совместно с Институтом экономики роста им. Столыпина "Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций". Возможно ли снизить налоги, в частности, на труд с увеличением налогов на потребление?

- Теоретически, наверное, возможно, но, если говорить о налоговой теме, нужно прежде всего иметь в виду баланс наполнения бюджета и социальные обязательства государства. Это сложный вопрос, и вопрос федерального уровня.

Есть и еще одна проблема — методика уплаты НДС. Сейчас учет ведется по отгрузке, но нам кажется, что неплохо было бы рассмотреть возможность перехода к оплате НДС по факту прихода от заказчика, особенно это касается оплаты от крупных заказчиков — нефтегазовых компаний, заводов, различных госструктур.

Только одна эта мера приведет к увеличению оборотного капитала субъектов малого и среднего предпринимательства процентов на 20, по сути, на сумму НДС, так как фактически деньги окажутся у бизнеса, и заказчики будут заинтересованы в скорейшей оплате, иначе они не смогут рассчитывать на возмещение.

- Какие проблемы для бизнеса сегодня самые значимые — спад покупательского спроса, дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, изменение цепочек поставок и сложности доставки по импорту? Как их можно помочь решить?

- Безусловно, проблемы кассовых разрывов существуют, но буквально с первого июня, после понижения ключевой ставки Банком России, стало проще получать кредитные средства, в том числе оборотные. Понятно, что ставка еще высокая, но, тем не менее, такая возможность есть.

Стоит отметить также нарушение логистических цепочек, в связи с новыми антироссийскими санкциями, из-за чего предприятия вынуждены пересматривать свою деятельность. И здесь, на мой взгляд, есть несколько направлений развития. Первое из них — это построение новых транспортных коридоров через дружественные страны. Мы видим усиление позиций стран Центральной Азии и бывшего СНГ, а также Турции как некоего хаба для экспорта и импорта российской продукции.

В 2018 году мы сделали ставку на сотрудничество, в частности, с Узбекистаном. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу бизнес-сообщества по открытию российского торгово-распределительного центра "RUZTrader" в Ташкенте. Сейчас пожинаем плоды этой работы: бизнес региона активно экспортирует в Узбекистан и чувствует себя там уверенно. Более того, созданы все условия для открытия в этой стране постоянно действующей экспозиции "Самарский продукт".

Считаем, что необходимо развивать подобные проекты в Таджикистане и Киргизии. С поддержкой регион

Президент холдинга "Рестория": "Рестораны среднего класса, возможно, уйдут с рынка" Как в условиях новой экономической реальности чувствует себя ресторанный бизнес, насколько он зависим от импорта и как изменится меню - об этом в интервью с президентом холдинга "Рестория" ("Black Star Burger", "У Ханумы", "Чайхона №1", "Швейк", "Хуторок") Александром Терентьевым.

В среднесрочной перспективе мы работаем над открытием опорных российских торгово-логистических центров на восточном побережье Африканского континента в Джибути и Танзании. В этом году пройдет второй форум Россия-Африка, важно, чтобы мы там тоже смогли показать себя.

- А как быть с зависимостью от импорта?

- Время ставит новые вызовы, и главное — правильно воспользоваться открывшимися возможностями. Бизнес хочет открывать новые производства, диверсифицировать существующие, расширять линейку выпускаемой продукции. Государство уже многое сделало в части финансирования таких проектов, создания инфраструктуры для инвесторов, и эти меры действительно хорошо работают. В марте, кстати, по инициативе Дмитрия Азарова был запущен Центр импортозамещения на базе АНО "Клуб экспортеров Самарской области".

Для того чтобы поддержать бизнес в нынешнем порыве, необходим четкий, понятный бизнесу план размещения необходимых производств, перечень нужных к замещению компонентов, организованный на региональном уровне диалог с их заказчиками.

Нужно, помимо этого, вовлекать наши вузы в подготовку технической документации, разработку новых технологий, декомпозицию существующих зарубежных технологий в плотном контакте с бизнесом. Точкой сборки таких компетенций может стать научно-образовательный центр "Инженерия будущего", на базе которого может быть создано "единое окно" научно-технологического сопровождения проектов импортозамещения. Услуги должны быть доступны не только для крупных производств, но и для предприятий малого и среднего бизнеса в качестве индустриальных партнеров.

- Предприятия каких сфер, на ваш взгляд, сегодня нуждаются в поддержке больше других?

- Именно компании, которые занимались импортом — они должны полностью перестраивать свою работу. Пандемия нас научила действовать в условиях мобилизационной экономики и натренировала. Например, сельское хозяйство показывает рост, промышленность перестраивает цепочки поставок — все уже готовы к, казалось бы, непредвиденным обстоятельствам.

Однако многие, особенно промышленные предприятия, понимают, что придется как следует потрудиться, чтобы выправить ситуацию на собственном производстве, вплоть до смены где-то модельного ряда, исходя из того, какие компоненты можно ожидать на конвейерах.