Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве двух женщин в пос. Волжский

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о расследовании убийства двух женщин в пос. Волжский. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Напомним, 26 декабря в частном доме в пос. Волжский Красноярского района нашли тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с множественными ранениями. По версии следствия, убийство совершено по корыстным мотивам.
Возбуждено уголовное дело по п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений").
Предположительно, напасть на женщин мог мигрант, который ранее делал у них ремонт. По данным источника Волга Ньюс, сейчас мужчина уже может находиться в Узбекистане.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.