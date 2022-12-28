Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве двух женщин в пос. Волжский

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о расследовании убийства двух женщин в пос. Волжский. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Напомним, 26 декабря в частном доме в пос. Волжский Красноярского района нашли тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с множественными ранениями. По версии следствия, убийство совершено по корыстным мотивам.

Возбуждено уголовное дело по п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений").

Предположительно, напасть на женщин мог мигрант, который ранее делал у них ремонт. По данным источника Волга Ньюс, сейчас мужчина уже может находиться в Узбекистане.