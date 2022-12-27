Двух женщин жестоко убили в пос. Волжский под Самарой

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В Красноярском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за убийства двух женщин. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: ГУ МВД по Самарской области