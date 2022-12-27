Подозреваемый в убийстве двух женщин под Самарой может быть уже в Узбекистане

Стали известны подробности жуткого убийства в пос. Волжский Красноярского района Самарской области. Предполагается, что напасть на двух беззащитных женщин мог житель Узбекистана, который ранее делал у них ремонт.

Напомним, по данным Следственного комитета, 26 декабря в частном доме обнаружили тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. По версии следствия, преступление совершено ради ограбления. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили Волга Ньюс источники в правоохранительных органах, предполагается, что преступление мог совершить гражданин Узбекистана, который этим летом делал в доме балкон. Известно, что дом пострадавшая семья купила еще в 1990-х - глава семьи занимался строительным бизнесом.

По предварительным данным, сейчас семья могла сдавать построенное в аренду. Осенью 2022 г. глава семьи умер. В доме осталась жить супруга с дочкой-инвалидом. Сын и еще одна дочь жили отдельно, но часто приезжали в гости. И вот дети не могли дозвониться до матери и попросили племянника проведать жильцов дома, а он обнаружил тела.

Предполагается, что житель Узбекистана, который делал ремонт, решил, что у владельцев большого дома может быть много денег. Перед трагедией он выпивал у приятеля-земляка, которому тоже помогал делать ремонт. Приятель собрался в аэропорт за беременной женой. По дороге "ремонтника" высадили. Он попросил 700 руб. за свои услуги и, предположительно, на них еще выпил. А дальше вспомнил, что недалеко есть богатый дом. Добрался до этого дома, разбил стекло, повернул щеколду и проник внутрь. Гость стал шарить по дому, и на шум вышла хозяйка. Тогда он стал бить ее деревяшкой - старым косяком от двери. Предположительно, женщина оборонялась канцелярскими ножницами.

Вломившийся мужчина добил ее ножом. Потом он прошел в другую комнату и убил там дочь хозяйки дома. В обеих спальнях мужчина раскидал вещи, как будто искал деньги. Предполагается, что в доме на самом деле не было огромных сумм - максимум, накопления матери тысяч в 200.

Ремонтник же вышел из дома и пошел на "пятачок", где стоят таксисты. Там он попросил одного из них отвезти его домой за паспортом, а потом на железнодорожный вокзал. Здесь ему не повезло - не было нужного поезда до Москвы., а таксисты везти его в Москву отказывались. Тогда мужчина попросил отвезти его в аэропорт. В аэропорту, по данным силовиков, он зарегистрировался на посадку на рейс в Киргизию. Дальше, по версии силовиков, мужчина приземлился в Киргизии, а позже перешел пешком границу в Узбекистан. Предполагается, что из Узбекистана его могут и не выдать, но зато материалы уголовного дела могут направить туда.