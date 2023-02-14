Глава Фонда капремонта добивается свидания с женой 14 февраля через суд

Во вторник, 14 февраля, суд Железнодорожного района Самары рассматривает почти романтическое ходатайство. Глава Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов добивается свиданий с женой. По информации защиты Константинова, сейчас этих свиданий нет.

Напомним, сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями задержали Константинова в конце октября 2022 года. Мужчину отправили под арест. Главу Фонда капремонта изначально обвинили в мошенничестве на 2,2 млн рублей. В причастности к этому мошенничеству также подозревают руководителя строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрия Дурназарова (последнего отправили под домашний арест).

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Речь пока идет о работе с одним подрядчиком, но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", - рассказывали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов 1 ноября 2022 г. сообщил, что дело состоит на особом контроле и силовики уже провели 22 обыска.

Позже из заседаний судов по продлению меры пресечения Константинову стало известно, что в уголовном деле появился еще один фигурант. Его фамилия Шамшудинов. В материалах стало значиться уже три эпизода предполагаемой преступной деятельности.

По информации Волга Ньюс, это не предел. Есть данные, что правоохранителей заинтересовали еще двое подрядчиков ФКР, но уже в связи с другим возможным составом преступления. Речь может идти о фирмах с названиями "Реставрация" и "Приоритет".