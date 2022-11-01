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Преступления Происшествия

"Будет продолжение": по делу главы Фонда капремонта провели 22 обыска

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов прокомментировал расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении главы Фонда капремонта Самарской области Александра Константинова. Иванов сделал заявление на прошедшей 1 ноября пресс-конференции.

Фото: предоставлено автором

"В деле двое фигурантов. Создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Дело находится на контроле. Посмотрим, что покажет ход расследования. Ряд неотложных следственных действий был проведен, включая 22 обыска с изъятием документации. Сейчас производится оценка изъятой документации. Я думаю, что будет, в хорошем смысле, продолжение", - рассказал Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что полиция активно работает по направлению борьбы с коррупцией.

Напомним, главу Фонда капремонта подозревают в мошенничестве на 2,2 млн рублей. Его отправили под арест на время следствия.

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Пока речь идет о работе таким образом с одним подрядчиком. Но есть версия, что так же могли работать и с другими подрядчиками", - рассказали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

Задержали Константинова сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Кроме него, под следствие подпал один из подрядчиков - совладелец ООО "Волгарегионстрой-С" Дмитрий Дурназаров.

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