"Будет продолжение": по делу главы Фонда капремонта провели 22 обыска

Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов прокомментировал расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении главы Фонда капремонта Самарской области Александра Константинова. Иванов сделал заявление на прошедшей 1 ноября пресс-конференции.
"В деле двое фигурантов. Создана оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Дело находится на контроле. Посмотрим, что покажет ход расследования. Ряд неотложных следственных действий был проведен, включая 22 обыска с изъятием документации. Сейчас производится оценка изъятой документации. Я думаю, что будет, в хорошем смысле, продолжение", - рассказал Игорь Иванов.
Он также подчеркнул, что полиция активно работает по направлению борьбы с коррупцией.
Напомним, главу Фонда капремонта подозревают в мошенничестве на 2,2 млн рублей. Его отправили под арест на время следствия.
"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Пока речь идет о работе таким образом с одним подрядчиком. Но есть версия, что так же могли работать и с другими подрядчиками", - рассказали Волга Ньюс источники в силовых структурах.
Задержали Константинова сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Кроме него, под следствие подпал один из подрядчиков - совладелец ООО "Волгарегионстрой-С" Дмитрий Дурназаров.
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