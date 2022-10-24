В Самаре избрали меру пресечения для еще одного фигуранта "дела Фонда капремонта"

Суд Железнодорожного района Самары отправил под домашний арест на время следствия директора ООО "Волгарегионстрой-С" Дмитрия Дурназарова. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе суда Железнодорожного района Самары.

Дмитрия Дурназарова вместе с главой Фонда капитального ремонта Самарской области Александром Константиновым задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Самарской области. Подрядчика и чиновника подозревают в мошенничестве.

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышали объемы выполненных работ. Пока речь идет о работе таким образом с одним подрядчиком. Но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", — рассказывали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

Константинова 22 октября арестовал суд Железнодорожного района Самары. В этом же суде избрали меру пресечения и Дурназарову. Интересно, что этот подрядчик фигурировал и в уголовном деле предыдущего руководителя фонда капремонта.

Напомним, занимавшего ранее пост главы ФКР Михаила Архипова задержали 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. Михаил Архипов через брата, Алексея Архипова, получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты. Суд назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексей Архипов получил шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Тогда взяткодателями по уголовному делу проходили подрядчики. Одним из них был директор и совладелец ООО "Волгарегионстрой-С" Дмитрий Дурназаров. Предполагается, что подрядчики боялись, что не смогут нормально работать в регионе, если не будут "делиться" с Архиповыми. За дачи взяток их не наказали, так как они сотрудничали со следствием по делу Архиповых.

Но один представитель подрядчика тогда со следствием не сотрудничал. Это — экс-глава Промышленного района Минахмет Халиуллов. В отношении него СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Халиуллов выслушал обвинительный приговор суда.