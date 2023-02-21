"Взятка кирпичами": появились подробности задержания подрядчиков Фонда капремонта

В Следственном комитете подтвердили информацию о возбуждении уголовных дел по факту получения и дачи взятки в отношении главы экс-главы Фонда капремонта Александра Константинова и двух подрядчиков.

По версии следствия, в 2022 г. директор ФКР получил от директоров двух ООО взятки в виде керамического кирпича стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. рублей. За это вознаграждение он должен был дать указания на выплату авансов по заключенным между фондом и ООО договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов и общее покровительство фирм при заключении договоров и принятии работ.

Напомним, Александр Константинов сейчас находится под стражей по другому уголовному делу. Полицейские подозревают, что при ремонте домов в ФКР завышали объемы выполненных работ.

Теперь меру пресечения избрали и для подрядчиков Фонда капремонта. По данным Волга Ньюс, это глава ООО "Приоритет" Олег Котельников и директор ООО "ПК Реставрация" (он представлял интересы ООО "СамараСпортСтрой") Александр Куприков.

Котельникова отправили под домашний арест. А Куприков находится под подпиской о невыезде. Ранее мы обратились за комментариями о задержании одного из подрядчиков в его фирму.