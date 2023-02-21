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Преступления Происшествия

"Взятка кирпичами": появились подробности задержания подрядчиков Фонда капремонта

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Следственном комитете подтвердили информацию о возбуждении уголовных дел по факту получения и дачи взятки в отношении главы экс-главы Фонда капремонта Александра Константинова и двух подрядчиков.

Фото: https://www.publicdomainpictures.net/ru/view-image.php?image=10824&picture=stacked-

По версии следствия, в 2022 г. директор ФКР получил от директоров двух ООО взятки в виде керамического кирпича стоимостью более 485 тыс. руб. и керамогранитной плитки стоимостью более 320 тыс. рублей. За это вознаграждение он должен был дать указания на выплату авансов по заключенным между фондом и ООО договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов и общее покровительство фирм при заключении договоров и принятии работ.

Напомним, Александр Константинов сейчас находится под стражей по другому уголовному делу. Полицейские подозревают, что при ремонте домов в ФКР завышали объемы выполненных работ.

Теперь меру пресечения избрали и для подрядчиков Фонда капремонта. По данным Волга Ньюс, это глава ООО "Приоритет" Олег Котельников и директор ООО "ПК Реставрация" (он представлял интересы ООО "СамараСпортСтрой") Александр Куприков.

Котельникова отправили под домашний арест. А Куприков находится под подпиской о невыезде. Ранее мы обратились за комментариями о задержании одного из подрядчиков в его фирму.

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