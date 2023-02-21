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Силовики задержали подрядчика Фонда капремонта

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ряд источников в правоохранительных органах сообщил о возбуждении нового уголовного дела, которое касается Фонда капремонта Самарской области. На этот раз речь в деле может идти о подрядчиках ФКР и крупной взятке.

По сообщению одного из источников в силовых структурах, вопросы могут быть к двум подрядчикам, например, к главе фирмы "Приоритет" О. А. Котельникову. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в суде Самарского района Самары, Котельникову недавно продлили срок содержания под стражей на 72 часа по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

В фирме Котельникова "Приоритет" подняла трубку телефона после звонка секретарь. Она ответила отрицательно на вопрос о том, может ли она соединить с Котельниковым, и не смогла подсказать, когда с ним можно будет связаться. На просьбы прокомментировать информацию об уголовном деле женщина ответила: "Мы не комментируем это".

В управлении Следственного комитета по Самарской области также пока не дают официальных комментариев. Известно, что успешные оперативные мероприятия провели сотрудники региональной полиции.

Напомним, ранее в Самаре задержали главу Фонда капремонта Александра Константинова. Его изначально обвинили в мошенничестве на 2,2 млн рублей. В причастности к этому мошенничеству также подозревают руководителя строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрия Дурназарова (последнего отправили под домашний арест).

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Речь пока идет о работе с одним подрядчиком, но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", — рассказывали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

Позже выяснилось, что в деле появился еще один фигурант. Его фамилия Шамшудинов.

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