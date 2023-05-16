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Преступления Происшествия

В Самаре задержали еще одного сотрудника Госстройнадзора

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики задержали работника Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Андрея Калмыкова.

Уголовное дело в отношении него возбудили по пунктам "в" и "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

По данным сразу нескольких источников в правоохранительных органах, в уголовном деле речь идет о строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области. Сообщалось, что "спортивный комплекс предназначен для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний любителей на лыжах в зимний период".

По предварительным данным, при строительстве могло быть допущено несоответствие требованиям проектной документации. В частности, вопросы снова возникли к системе пожарной безопасности.

Напомним, ранее силовики задержали теперь уже бывшего главу ГИСН Владимира Захарина и нескольких его подчиненных. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", — рассказал суду следователь при избрании Захарину меры пресечения.

Речь в уголовном деле Захарина идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. Сам Захарин с обвинениями не согласен. Позже в связи с этим уголовным делом был задержан и министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

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