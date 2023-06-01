"Металлургпроектмонтаж" снесет четыре дома в Ленинском районе Самары

Департамент управления имуществом Самары выбрал подрядчика, который выполнит работы по сносу четырех аварийных жилых домов, расположенных в Ленинском районе.

На торги заявились семь компаний, победу одержало ООО "Металлургпроектмонтаж", предложившее самую низкую цену за свои услуги. При начальной цене контракта в 20,6 млн рублей компания согласилась снести дома за 7,83 млн рублей.

Все объекты находятся в Рабочем городке (дом №10, литера КК1К2кк1к2к3, дом №6, литера Е, дом №7, литера Ж, дом №9, литера И, И1, И2).