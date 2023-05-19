В Самаре снесут четыре аварийных дома в Ленинском районе

Департамент управления имуществом Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по сносу четырех аварийных жилых домов, расположенных в Ленинском районе.
Все объекты находятся в Рабочем городке (дом № 10, литера КК1К2кк1к2к3, дом № 6, литера Е, дом № 7, литера Ж, дом № 9, литера И, И1,И2).
Начальная цена контракта — 20,6 млн рублей. Победитель торгов станет известен после 29 мая, он должен выполнить контракт до конца года.
Напомним, ранее мэрия Самары выделила более 50 млн рублей на снос 11 аварийных домов.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации