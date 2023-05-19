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Экономика и бизнес

В Самаре снесут четыре аварийных дома в Ленинском районе

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по сносу четырех аварийных жилых домов, расположенных в Ленинском районе.

Все объекты находятся в Рабочем городке (дом № 10, литера КК1К2кк1к2к3, дом № 6, литера Е, дом № 7, литера Ж, дом № 9, литера И, И1,И2).

Начальная цена контракта — 20,6 млн рублей. Победитель торгов станет известен после 29 мая, он должен выполнить контракт до конца года.

Напомним, ранее мэрия Самары выделила более 50 млн рублей на снос 11 аварийных домов.

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