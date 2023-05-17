Власти Самары выделили 50 млн рублей на снос 11 аварийных домов: список

Департамент управления имуществом Самары объявил аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы по сносу 11 аварийных жилых домов в Самаре. Начальная цена контракта — 51,85 млн рублей.

Аварийные дома расположены в Ленинском (ул. Вилоновская, 48, литера А, А", а, ул. Чернореченская, 8, корпус 5), Красноглинском (ул. Сергея Лазо, 10, 14, ул. Солдатская, 11, пос. Мехзавод, ВСЧ, дом № 5 литера Ж), Советском (ул. Ивана Булкина, 36а), Самарском (ул. Ленинградская, 97, литера Б, ул. Алексея Толстого, 42-44, литера внутренняя К, ул. Степана Разина, 88, литера Г, ул. Алексея Толстого, 12-14, литера Г) районах.

Победитель торгов определится после 29 мая. Он должен исполнить контракт до конца текущего года.