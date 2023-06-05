В Самаре на медиакранах на площади Славы откроется тематическая фотовыставка к 305-летию со дня образования Российской полиции

5 июня на медиаэкранах на площади Славы в Самаре начнет работу цифровая фотовыставка, посвященная памятной дате — Дню образования российской полиции. В 2023 году отмечается 305-летие этого события. Выставка подготовлена Главным управлением МВД России по Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

История полиции Российской Империи — неотъемлемая часть истории Отечества. В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — начальника главной полицмейстерской канцелярии. Это событие легло в основу памятной даты — Дня образования Российской полиции.

За время своего существования ведомство многократно реформировалось, но несмотря ни на что тысячи наших соотечественников самоотверженно и профессионально охраняли правопорядок, решали поставленные задачи. Многие отдали свои жизни, оставаясь верными Присяге и долгу. Сегодня, в соответствии с вызовами времени, к Министерству внутренних дел предъявляются повышенные требования, перед сотрудниками полиции ставятся новые, очень ответственные задачи.

"Многие побывали в дальних командировках, прошли "горячие точки", где с честью защищали интересы нашего государства, проявляя при этом свои лучшие качества — мужество, самоотверженность, товарищескую взаимовыручку и инициативу. И сегодня на вас лежит особая миссия по поддержанию спокойствия и порядка на территории региона в это непростое время", — отмечал в своем обращении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для стабильного современного развития нашего государства всё большую важность приобретает борьба с экономическими преступлениями и коррупцией, правонарушениями в сфере информационных технологий, противодействие терроризму и экстремизму. Значимыми являются инициативы, направленные на совершенствование правовой культуры российского общества. Эти задачи — компетенция сотрудников полиции России. И День образования Российской полиции — памятная дата, призванная сохранить историю и уникальный опыт работы российской полиции по охране общественного порядка и безопасности.

Выставка, посвященная 305-летию со дня образования Российской полиции, будет представлена с 5 по 9 июня 2023 года включительно.