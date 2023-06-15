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Общество

Определено место для мемориала СВО, который установят в Самаре к осени

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С просьбой увековечить подвиг соотечественников, вставших на героическую защиту родины от неонацизма, неоднократно обращались в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова члены семей, близкие, друзья, однополчане участников специальной военной операции.

"Глава региона поддержал инициативу жителей Самарской области. Определено место установки мемориального объекта — это Парк Победы. Мемориальный комплекс планируется открыть в сентябре текущего года", — сообщили в мэрии Самары.

Сегодня уже поступило несколько предложений по визуальному оформлению будущего объекта монументального искусства. Но, несмотря на это, было решено объявить открытый конкурс на идею или эскиз памятника, чтобы в формировании визуального решения мемориала могли поучаствовать все жители Самарской области.

Предложения, содержащие эскиз, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретную точку размещения на территории парка Победы, все желающие могут направить до 1 июля 2023 года в адрес Управления главного архитектора администрации Самары по адресу: architect@samadm.ru или в Ассоциацию муниципальных образований Самарской области по адресу: Smo.samregion@yandex.ru.

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