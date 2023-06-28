Силовики задержали Игоря Сиротенко из-за убийств в ритуальной сфере

Сотрудники силовых структур задержали известного в определенных кругах тольяттинца Игоря Сиротенко. Ранее его связывали с ОПГ "Сиротинские". Мужчину "взяли" в аэропорту Курумоч по прибытии из Анталии 28 июня. Известно, что работали сотрудники Уголовного розыска во взаимодействии с представителями Следственного комитета.

Сиротенко подозревают в организации поджога магазина ритуальных услуг, в результате которого погибли два человека. Сейчас он с адвокатом находится в Следственном комитете.

Напомним, возгорание в салоне ритуальных услуг на ул. Авроры, 25 произошло в ночь на 18 ноября 2022 года. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Региональное СУ СК возбудило уголовные дела по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух человек".

30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Георгия Цицерова и Аргау Енгибаряна.

Сиротенко уже не раз увязывали с нападениями и "разборками" в регионе. "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 90-е. Ее считают зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти".

Сейчас, по версии следствия, Сиротенко мог заставлять похоронщиков хоронить на своем новом кладбище в с. Петра-Дубрава, а с конкурентами выходили конфликты.