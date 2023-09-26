Двух экс-сотрудниц банка из Самары обвиняют в хищении 114 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинения по уголовным делам двух бывших сотрудниц банка. Им вменяют мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации.
По версии следствия, с апреля 2014 г. по декабрь 2020 г. женщины в разное время занимавшие должности от операциониста до начальника отдела регионального операционного офиса похитили со счетов банка более 114 млн рублей. Они снимали деньги со счетов граждан и оформляли фиктивные кредиты на клиентов. Всего были оформлены 24 кредита, пострадали 90 вкладчиков.
Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время следствия арестовали недвижимость и транспорт обвиняемых на 5,8 млн рублей. Дело направят в Советский районный суд Самары.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".