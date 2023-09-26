Двух экс-сотрудниц банка из Самары обвиняют в хищении 114 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинения по уголовным делам двух бывших сотрудниц банка. Им вменяют мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации.

По версии следствия, с апреля 2014 г. по декабрь 2020 г. женщины в разное время занимавшие должности от операциониста до начальника отдела регионального операционного офиса похитили со счетов банка более 114 млн рублей. Они снимали деньги со счетов граждан и оформляли фиктивные кредиты на клиентов. Всего были оформлены 24 кредита, пострадали 90 вкладчиков.

Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время следствия арестовали недвижимость и транспорт обвиняемых на 5,8 млн рублей. Дело направят в Советский районный суд Самары.