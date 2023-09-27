114 млн руб. похитили из СКБ-Банка

Стали известны некоторые подробности уголовного дела о похищении из кредитного учреждения 114 млн рублей. По данным Волга Ньюс, речь идет об СКБ-Банке. При этом фамилия одной из обвиняемых - Солодовникова.
Напомним, по версии следствия, с апреля 2014 г. по декабрь 2020 г. две женщины, в разное время занимавшие должности от операциониста до начальника отдела регионального операционного офиса, похитили у банка более 114 млн рублей. Они снимали деньги со счетов граждан и оформляли фиктивные кредиты на клиентов. Всего было оформлено 24 кредита, пострадали 90 вкладчиков.
Во время следствия арестовали недвижимость и транспорт обвиняемых на 5,8 млн рублей. Дело теперь будет рассматривать Советский районный суд Самары.
Ранее СКБ-Банк признавали "Передовым региональным банком".
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".