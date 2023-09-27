114 млн руб. похитили из СКБ-Банка

Стали известны некоторые подробности уголовного дела о похищении из кредитного учреждения 114 млн рублей. По данным Волга Ньюс, речь идет об СКБ-Банке. При этом фамилия одной из обвиняемых - Солодовникова.

Напомним, по версии следствия, с апреля 2014 г. по декабрь 2020 г. две женщины, в разное время занимавшие должности от операциониста до начальника отдела регионального операционного офиса, похитили у банка более 114 млн рублей. Они снимали деньги со счетов граждан и оформляли фиктивные кредиты на клиентов. Всего было оформлено 24 кредита, пострадали 90 вкладчиков.

Во время следствия арестовали недвижимость и транспорт обвиняемых на 5,8 млн рублей. Дело теперь будет рассматривать Советский районный суд Самары.

Ранее СКБ-Банк признавали "Передовым региональным банком".