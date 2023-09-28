В Тольятти задержали руководителя департамента городского хозяйства городской администрации. Его подозревают в превышение должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее, в ноябре 2022 г. дерево упало на человека на территории общего пользования. Пострадавший погиб. По версии следствия, муниципальный служащий знал, что к трагедии привело ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками администрации. При этом с мая по сентябрь 2023 г. подозреваемый сделал поддельные документы о том, что упавшее дерево было сухостоем, а срубить его должны было МБУ "Зеленстрой". Это помогло бы сотрудникам администрации избежать ответственности.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного ранее по ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту смерти мужчины из-за падения дерева.