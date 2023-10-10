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Власть и политика

Более 100 тыс. человек из России и 38 стран мира подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — заявки на участие подали свыше 100 тыс. человек, которые представляют 17 тыс. семей.

Участвуют команды из всех 89 регионов России, а к некоторым присоединились их родственники, проживающие в 38 зарубежных государствах. От Самарской области заявки подали 4382 участника. Прием заявок продолжается до 4 ноября 2023 г. на сайте этосемейное.рф.

С момента страта заявочной кампании о своем желании участвовать в новом конкурсе "Это у нас семейное" заявили свыше 100 тыс.человек, а это более 17 тыс. семей. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (их 28%), Приволжского (20%), Сибирского (12%), Северо-Западного (11%), Уральского и Южного (по 10%) федеральных округов. Из ДФО и СКФО поступило около 7% заявок.

В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют команды из четырех новых регионов РФ. Больше всего заявок подали жители Донецкой и Луганской народных республик.

К некоторым российским семейным командам присоединились их родственники, проживающие за рубежом. Таким образом в новом проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" будут участвовать 38 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (40), Молдовы (38), Таджикистана (30), Беларуси (23), Германии (21), Киргизии (15), Узбекистана и Грузии (по 10).
62% участников конкурса "Это у нас семейное" женского пола, 38% — мужского. Средний возраст конкурсантов составляет 36 лет. При этом средний возраст детей — 13 лет, родителей и законных представителей — 39 лет, бабушек и дедушек — 63 года, прабабушек и прадедушек — 76 лет.

"С каждым днем конкурс подтверждает статус самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Одной из первых заявку на участие в нем подала многодетная семья Лариных из города Нововоронежа Воронежской области. Конкурс настолько пришелся по душе, что они по собственной инициативе сочинили песню и назвали ее "Это у нас семейное". Получилось трогательно, вдохновляюще и профессионально. Ларины — это династия атомщиков. Из поколения в поколение члены семьи работают на Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед, — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. — Самую большую семейную команду на данный момент зарегистрировала семья Ощепковых из Перми, в ней пять взрослых и 15 детей. Всего же супруги Анастасия и Павел воспитывают 27 детей, большинство из которых приемные. 32 ребенка вырастила участница конкурса Любовь Зуева из села Новожилкино Иркутской области. А в семье Оксаны Сабич из поселка Красногвардеец Краснодарского края — 22 ребенка, у 10 из которых есть нарушения здоровья. Важная ценность конкурса "Это у нас семейное" — открытие невероятно интересных историй крепких, дружных российских семей, которые своей основательностью, порядочностью и любовью делают страну сильнее".

"У нас в стране очень много активных детей, для детей сегодня предоставлена масса возможностей, конкурсов, в которых можно реализовать себя.  Но понятно, что одному ребенку очень сложно, ему необходима поддержка, помощь, совет родителей. Поэтому родители стали принимать активное участие в конкурсном движении, стали проводиться различные семинары, родительские смены, где родители участвовали вместе с детьми, как например семейная смена "Родные-любимые" на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму. Участвуя в конкурсах со своими детьми, видя всю кухню изнутри, родилась идея создать конкурс, в котором вместе с детьми принимают участие и родители, чтобы командой была семья. И это должно, во-первых, сплотить семью, а, во-вторых, — вместе легче достичь успеха", — рассказала Оксана Скаткова об идее конкурса.

В апреле 2022 г. на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин поддержал инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе "Россия — страна возможностей" конкурса для семей.

Заполняя при регистрации анкету конкурса "Это у нас семейное", участники рассказывают о своей мечте. Так, многие семьи мечтают о счастье и здоровье детей и внуков, хотят отправиться в путешествие, например, вокруг света, на Байкал, Камчатку или в Санкт-Петербург, съездить на море, построить большой дом. Среди увлечений конкурсантов преобладают путешествия, рисование и спорт (об этом заявили по 10% участников), 9% любят читать, 7% занимаются танцами, по 6% посвящают свободное время рыбалке и вязанию.

В числе своих достижений участники называют победы в спортивных соревнованиях, получение значков ГТО, успехи в творческих и профессиональных конкурсах, проектах платформы "Россия — страна возможностей", хорошее образование и благодарности за многолетний труд.

Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 4 ноября 2023 г. на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционные испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 г. большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь, Российское движение детей и молодежи "Движение первых". Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".

Инициативу создания семейного конкурса в 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

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