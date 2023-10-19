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Власть и политика

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области принимает участие в съезде в Хабаровске

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 октября в Хабаровске начал работу XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, посвященный 25-летию правозащитного института.

Инициатором съезда выступила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В числе участников съезда детские правозащитники, сотрудники их аппаратов, представители органов власти, эксперты и специалисты в сфере детства со всей страны. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

"Ваша многогранная деятельность содействует укреплению традиционных ценностей, реализации масштабных, значимых проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, совершенствование профильного законодательства и правоприменительной практики. Особо отмечу: сегодня крайне важно продолжать системную работу в новых регионах России", — обратился глава государства.

Защита детства в современном обществе, создание условий для воспитания здорового, образованного молодого поколения — абсолютные приоритеты работы областного правительства. Для решения этих задач в регионе реализуются национальные проекты, инициированные президентом Российской Федерации. Исполнение целевых показателей национальных проектов и государственных программ на территории Самарской области находятся на контроле губернатора Дмитрия Азарова.

В XXI Всероссийском съезде детских правозащитников принимает участие уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Программой съезда предусмотрены мастер-классы, творческие мастерские, дискуссии и обсуждения, посвященные защите прав и законных интересов детей, совершенствованию правоприменительной практики и законодательных инициатив в сфере детства, реализации стратегических программ, развитию и укреплению института региональных уполномоченных по правам ребенка. В фокусе внимания детских правозащитников также вопрос укрепления взаимодействия детских правозащитников с федеральными и региональными органами власти, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества и средствами массовой информации.

В рамках первого рабочего дня съезда был показан фильм, посвященный истории создания и деятельности института уполномоченных. В числе героев фильма, оказавших влияние на становление института уполномоченных по правам ребенка, Татьяна Владимировна Козлова, первый детский правозащитник Самарской области. С ее именем связано становление региональной службы уполномоченного, внедрение многих практик и инструментов, направленных на защиту прав и интересов детей.

XXI Всероссийский съезд детских правозащитников продолжит работу до 20 октября.

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