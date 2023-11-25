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Преступления Происшествия

В Самаре задержан "курьер", подозреваемый в хищении денег у старушки

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале октября в полицию Самары обратилась 84-летняя местная жительница и сообщила, что у нее обманным путем похитили сбережения свыше 90 тыс. рублей.

В ходе опроса потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что днем на телефон пожилой женщины позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница попала в ДТП, и ей срочно необходимы денежные средства "для решения проблем". Доверившись, растерянная пенсионерка передала свои сбережения незнакомцу, который пришел к ней домой.

Только после передачи денег пожилая женщина перезвонила родственнице и поняла, что стала жертвой мошенников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и место возможного нахождения мужчины, забравшего у пенсионерки деньги. Оперативники задержали подозреваемого на территории областного центра.

27-летний задержанный пояснил полицейским, что решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером в Самаре и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать у пожилых людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчетные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Ранее судимый за совершение кражи местный житель подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжается выяснение всех подробностей произошедшего, проверка подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории города и установление лиц, причастных к совершению данного факта преступной деятельности.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действий злоумышленника, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 102.

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