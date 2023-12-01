На оператора Самарского мукомольного завода возбуждено уголовное дело

По факту неуплаты налогов оператором Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Материалы в Следственный комитет поступили из УФНС по Самарской области.
Напомним, по итогам проверки налоговики выявили нарушения в ООО "Доверие". Компания с помощью фирм-прокладок, которые якобы занимались поставкой пшеницы, получала налоговые вычеты. Вскрыв преступные схемы, ФНС доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.
Позже фискалы инициировали банкротство "Доверия", предъявив требования на 242,4 млн рублей. Но суд закрыл дело из-за отсутствия у должника средств и имущества, за счет которого можно финансировать процедуры банкротства.
Для бенефициаров "Доверия" и мукомольного завода это не первое расследование. ООО "Межотраслевое объединение ТНП" (оператор нефтебазы в с. Богатое), за которым стоят те же лица, отметилось в нескольких уголовных делах о взятках.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.