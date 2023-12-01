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Преступления Происшествия

На оператора Самарского мукомольного завода возбуждено уголовное дело

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту неуплаты налогов оператором Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: https://vk.com/mcxsamregion

Материалы в Следственный комитет поступили из УФНС по Самарской области.

Напомним, по итогам проверки налоговики выявили нарушения в ООО "Доверие". Компания с помощью фирм-прокладок, которые якобы занимались поставкой пшеницы, получала налоговые вычеты. Вскрыв преступные схемы, ФНС доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.

Позже фискалы инициировали банкротство "Доверия", предъявив требования на 242,4 млн рублей. Но суд закрыл дело из-за отсутствия у должника средств и имущества, за счет которого можно финансировать процедуры банкротства.

Для бенефициаров "Доверия" и мукомольного завода это не первое расследование. ООО "Межотраслевое объединение ТНП" (оператор нефтебазы в с. Богатое), за которым стоят те же лица, отметилось в нескольких уголовных делах о взятках.

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