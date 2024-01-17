Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту "Всей семьей"

В России стартовал большой проект "Всей семьей", инициатором которого выступила общественная организация "Я помогаю детям". Проект приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году Семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей.

Суть проекта проста - раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Среди заданий, например: всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети (VK или Одноклассники) с хештэгами #всейсемьей #всейсемьей63.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей - их ждут особенные и ценные подарки. Кроме того, все семьи-участницы проекта получат в подарок эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей "Семья - это". Их специально для проекта и в честь Года семьи создали российские иллюстраторы.

Стать участницей проекта может абсолютно любая семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей: ВКонтакте или Одноклассники.

Полная информация о проекте "Всей семьей" есть на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.