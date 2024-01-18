Повар из Тольятти победил во втором выпуске шоу "Молодые ножи"

Алексей Емашев из Тольятти стал победителем второго выпуска третьего сезона шоу "Молодые ножи".

В шоу Константин Ивлев ищет звезд среди молодых и талантливых поваров. Алексей Емашев соревновался еще с шестью участниками из разных городов России.

Для победы он приготовил луковый суп, деликатес из печени и уникальное авторское блюдо.