Совет отцов объединил активных мужчин губернии Самарской области

30 января состоялось первое в этом году заседание Президиума Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. На заседании подвели итоги работы 2023 г. и обсудили планы, проекты, предложения, направления деятельности и перспективы развития на 2024 г., который по решению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи.

Совет отцов — это общественная инициатива, поддержанная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Совет создан при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. В состав входят депутаты Самарской губернской думы, Думы г. о. Самара, люди из бизнеса, общественных, патриотических и религиозных организаций, главы городов и районов, спортсмены, люди творческих профессий.

Совет отцов был создан в 2022 г., а на конец 2023 г. в 85% муниципальных образованиях нашего региона созданы территориальные советы отцов, начинают зарождаться советы отцов при образовательных организациях, а значит растет значимость и эффективность этой работы.

Совет призван объединить активных мужчин губернии. Задачи Совета отцов созидательные и актуальные: защита прав и законных интересов детей, формирование и реализация государственной семейной политики на территории Самарской области, формирование в обществе позитивного образа мужчины — главы семьи, отца, сына, дедушки. Еще одной задачей является участие в формирование общественного мнения в интересах охраны традиционных семейных ценностей, профилактике социального сиротства, борьбе с насилием в отношении женщин и детей.

Председатель Совета отцов Константин Доладов выступил с докладом о деятельности Совета за 2023 год, рассказал о проделанной работе и проведенных мероприятиях в рамках проектов Совета "Разговор с Отцом", "Песни Победы Отцов", "Отцовский маршрут", "Отцы Космоса", "Отец Мороз", "Отцы против наркотиков", перспективных направлениях дальнейшей работы, в числе которых продолжение дальнейшего процесса формирования школьных советов отцов, представители которых войдут в состав районных советов отцов, организация и проведение встреч для учащихся образовательных учреждений на территориях муниципальных образований Самарской области с приглашением защитников Отечества, а также поддержка участников СВО и их семей с детьми.

"Роль отца — базовая, основополагающая. Отцы незаменимы в формировании личности детей, они представляют им пример мужественности, ответственности и заботы. Инициатива и энергия отцов важна в формировании традиционных семейных устоев и ценностей, установлении такого важного для нас взаимоуважения и взаимопонимания в мире, в стране, в каждой семье, что становится особенно важно в современном мире. Особенно важно это отметить в Год семьи", — отметила уполномоченный по правам ребенка Юлия Николаева.