Самарская область вошла в десятку регионов по количеству семей, выполнивших задания конкурса "Это у нас семейное"

Завершился дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное": Самарская область в десятке регионов по количеству семей, выполнивших задания.

31 января 2024 г. завершился дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В начале февраля по его итогам станут известны полуфиналисты конкурса, а также обладатели призов от организаторов, членов Наблюдательного совета и партнеров.

О запуске семейного проекта 1 сентября объявил президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Владимир Путин. 23 января во время открытия Года семьи на встрече с российскими семьями, среди которых были участники конкурса "Это у нас семейное", глава государства положительно оценил первые итоги конкурса.

"1 сентября в прошлом году говорили об этом конкурсе, и я тогда предположил, что он будет очень популярным. Так и есть: 600 тыс. человек у нас принимает участие, свыше полумиллиона. Вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным. Здесь участвуют все поколения семейные, вся деятельность, вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает", — подчеркнул Владимир Путин.

Инициатива создания на платформе "Россия — страна возможностей" конкурса для семей принадлежит семье Скатковых из Самары. "Наш регион богат талантливыми, инициативными людьми. И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых о проведении конкурса "Это у нас семейное", поддержанного главой государства и ставшего проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству семейных команд, выполнивших задания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное". Рейтинг возглавили Москва, Московская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область, Удмуртская область, Пермский край, Краснодарский край. Из зарубежных стран самыми активными в дистанционном этапе оказались Казахстан, Ливия, Таджикистан и Хорватия.

В рамках дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное" семейные команды выполняли задания на разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья", "Новый год", "Первая помощь", "Рецепт Жуковых", а также участвовали в "Викторине".

"Самыми популярными у наших участников стали задания "Домашний уют", "Готовим вместе" и "Новый год". Наиболее активно в дистанционном этапе себя показали представители Приволжского и Центрального федеральных округов — по 26% и 24% участников, соответственно. Из Сибирского и Южного (вместе с новыми регионами) федеральных округов в дистанционном этапе приняли участие по 11% семей от общего количества, из Уральского и Северо-Западного федеральных округов — по 10% участников, из ДФО — 5%, из СКФО — 3%", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В начале февраля станут известны полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.

Помимо возможности попасть в полуфинал конкурса, в рамках выполнения заданий дистанционного этапа участники соревновались за возможность получить подарки от организаторов, партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса.

Более 3 тыс. семейных команд получат призы, обладателей которых выберут члены Наблюдательного совета конкурса. В разных заданиях — разные подарки, всего 6 тыс. — от 100 до 600 в каждом задании. Среди призов — смарт-часы, умные часы, термокружки, коврики для йоги и фитнеса, спортивные сумки на каждого члена команды, микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки, другая бытовая техника и крупные подарки — на семейную команду.

Свои подарки подготовили и сами члены Наблюдательного совета конкурса, например, концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова.

Продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов выберет семью, которая посетит студию звукозаписи Black Star и получит возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках лейбла.

"Такие конкурсы как "Это у нас семейное" сближают людей. В мире, когда много тревог, только семья успокаивает и делает завтрашний день более стабильным. У наших бабушек и дедушек были крепкие семейные традиции. Задача конкурса — напомнить о них, воссоединить семью, сделать так, чтобы наше младшее поколение помнило о своих корнях. И тогда, когда наши дети вырастут, своих детей они будут воспитывать в духе традиционных ценностей и уважения к близким, а семья будет становиться крепче и дружнее", — отметил Павел Курьянов.

Певец, предприниматель Сергей Жуков стал автором задания дистанционного этапа "Рецепт Жуковых". Участникам предлагалось приготовить шарлотку по фирменному рецепту семьи музыканта. Сергей Жуков выберет семейную команду, которую пригласит в гости к своей семье.

"Это у нас семейное", мне кажется, — первый глобальный, настолько всеобъемлющий конкурс, который объединил огромное количество семей по всей нашей стране. Я лично знаю семьи, которые отправляли заявки, которые желают дойти до финала не только из-за призов. Главное слово конкурса — "семейное", объединение семьи — это главный его посыл, который мы хотим донести до всей нашей страны. Благодаря конкурсу, мы снова обретаем такие важные ценности, как общение с нашими детьми, со старшими поколением — мамами, бабушками. В наше время поддержка семьи, родных и близких — самое важное, что может быть. Если мы вместе, если мы рядом, если вокруг нас царит любовь, мы сможем все!" — отметил Сергей Жуков.

Партнеры, принимавшие участие в разработке заданий дистанционного этапа конкурса, выберут семьи, которые станут обладателями специальных призов. Среди них посещение развлекательно-развивающего центра "Союзмультпарк" в Москве и Казани от киностудиии "Союзмультфильм" за выполнение задания "Мультсемья" и экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в Мурманске за выполнение задания "Изобретатели" от Госкорпорации "Росатом".

Обладатели же главных призов — 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий — определятся летом на грандиозном финале конкурса.

Но самое важное, что получили участники от совместного выполнения заданий, — это время, проведенное вместе, возможность вспомнить и даже создать семейные традиции. Конкурс не только сблизил членов одной семейной команды, но и дал возможность знакомиться и общаться с другими семьями. Так, семья Калинчевых из Тюменской области на "званый ужин" пригласила пять семьей — своих друзей, которые поддерживают их в конкурсе и помогают.

"Когда мы впервые увидели задания, мы не представляли как, живя в разных городах и находясь в постоянной занятости, мы сможем собираться вместе. Но мы начали находить время, стали больше общаться, ведь у нас появилась общая цель, к которой поодиночке мы не придем! Все загорелись идеей и целью дойти до финала и победить!" — поделилась Светлана Калинчева эмоциями от дистанционного этапа.

Семья Костягиных-Алферьевых-Славновых из Вологодской области привлекла к участию в выполнении заданий других членов своей семьи и даже другие семейные команды, а также соседей и друзей. "Семья Марковых из Санкт-Петербурга, которая тоже участвует в конкурсе и с которой мы были знакомы ранее, помогла нам в выполнении задания "Званый ужин", а "Веселые старты" мы провели в физкультурно-оздоровительном комплексе, в них приняли участие дети и взрослые. Привлекли и наших соседей — устроили лыжные гонки и украсили с ними подъезд", — рассказала Марина Костягина.

За пять месяцев конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". Его участниками стали семьи 587 267 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей". Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".