В Исаклинском районе вернут муниципалитету объекты водоснабжения, переданные по концессии

Арбитражный суд Самарской области признал незаконной передачу в безвозмездное пользование объектов водоснабжения в Исаклинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

10 января 2023 г. администрация сельского поселения Два Ключа заключила с ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" договор концессии по передаче объектов водоснабжения.

Как позже выяснила прокуратура, муниципалитет нарушил требования законодательства о концессионных соглашениях — чиновники не провели торги по передаче имущества. Это привело к тому, что в договорах не было никаких условий об инвестиционных вложениях ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" в принятый объект или же о его реконструкции.

После того как решение суда вступит в силу, собственнику должны будут вернуть четыре объекта водоснабжения.