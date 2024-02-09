В Исаклинском районе вернут муниципалитету объекты водоснабжения, переданные по концессии

Арбитражный суд Самарской области признал незаконной передачу в безвозмездное пользование объектов водоснабжения в Исаклинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
10 января 2023 г. администрация сельского поселения Два Ключа заключила с ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" договор концессии по передаче объектов водоснабжения.
Как позже выяснила прокуратура, муниципалитет нарушил требования законодательства о концессионных соглашениях — чиновники не провели торги по передаче имущества. Это привело к тому, что в договорах не было никаких условий об инвестиционных вложениях ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" в принятый объект или же о его реконструкции.
После того как решение суда вступит в силу, собственнику должны будут вернуть четыре объекта водоснабжения.
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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