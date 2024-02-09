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Экономика и бизнес

В Исаклинском районе вернут муниципалитету объекты водоснабжения, переданные по концессии

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал незаконной передачу в безвозмездное пользование объектов водоснабжения в Исаклинском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

10 января 2023 г. администрация сельского поселения Два Ключа заключила с ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" договор концессии по передаче объектов водоснабжения.

Как позже выяснила прокуратура, муниципалитет нарушил требования законодательства о концессионных соглашениях — чиновники не провели торги по передаче имущества. Это привело к тому, что в договорах не было никаких условий об инвестиционных вложениях ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" в принятый объект или же о его реконструкции.

После того как решение суда вступит в силу, собственнику должны будут вернуть четыре объекта водоснабжения.

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