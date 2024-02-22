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Власть и политика

В Самаре презентовали форму участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи — 2024

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" пройдет Всемирный фестиваль молодежи, на котором Самарскую область представят 180 участников и 90 волонтеров. Специально для них был разработан дизайн форма, который визуально отражает особенности 63 региона.

Фото: Центр привлеч­ения и подготовки во­лонтеров ВФМ-2024 в Самаре

Концепция построена на слогане — "Человек Самарский", как отдельная ступень эволюции человека. Основной посыл дизайна в том, что географическое расположение региона, его промышленное развитие, природные и культурные достопримечательности, возможности роста для молодых жителей Самарской области — все это формирует людей, которые проживают в регионе.

"У Самарской области есть много "визитных карточек": это и Грушинский фестиваль, и самая большая площадь России, и монумент ракеты-носителя "Союз" в центре города, и, разумеется, река Волга. Все это формирует "волжский дух", которым пропитаны самарцы. Нам есть чем гордиться, и мы хотим поделиться этим с миром. Всемирный фестиваль молодежи — это отличная возможность рассказать гостям ВФМ про Самарскую область и, главное, про людей, которые здесь живут, потому что именно они — самая большая ценность нашего региона. При разработке формы для участников и волонтеров мы опирались на основные особенности, характеризующие наш регион, — волжская культура, география, архитектура", — отметил министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

В разработке дизайна формы активное участие принимали и сами участники фестиваля из Самарской области. Форма волонтеров включает в себя утепленный жилет, худи и шоппер, а участники будут одеты в футболку, рубашку, а также получат особенный шоппер.

ВФМ–2024 объединит 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

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