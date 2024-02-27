Компания "Эко-В" вновь выиграла подряд на уборку самарских кладбищ

Самарское МП "Ритуал" определилось с подрядчиком, который будет очищать городские кладбища от мусора в 2024 году. На торги заявился всего один участник - им стало ООО "Эко-В". Заявку признали соответствующей требованиям.
Напомним, начальная цена контракта составляла 10,66 млн рублей. Подрядчик предложил выполнить услуги по максимальной цене. В течение года "Эко-В" предстоит транспортировать отходы (за исключением ТКО) с территории 19 кладбищ.
В 2023 году компания так же становилась победителем торгов на уборку муниципальных кладбищ. Однако годом ранее стоимость услуг составляла 6 млн рублей.
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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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