Компания "Эко-В" вновь выиграла подряд на уборку самарских кладбищ

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Самарское МП "Ритуал" определилось с подрядчиком, который будет очищать городские кладбища от мусора в 2024 году. На торги заявился всего один участник - им стало ООО "Эко-В". Заявку признали соответствующей требованиям.