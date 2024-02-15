В мэрии Самары выделили 10 млн рублей на уборку 19 кладбищ

Самарское МКУ "Ритуал" подыскивает подрядчика, который в течение 2024 года будет оказывать услуги по транспортировке отходов с территории общественных городских кладбищ (за исключением твердых коммунальных отходов). Обязательное условие - последующая передача мусора на захоронение или утилизацию.

Работы городские власти оценили в 10,66 млн рублей. Работы нужно будет выполнять с момента заключения контракта (победитель торгов определится после 27 февраля) по 25 декабря.

В описании объекта закупки отмечается, что мусор придется убирать с территории 19 кладбищ: в Куйбышевском ("Рубежное", "Песчаная Глинка", "Кряжское", "Вознесенское"), Железнодорожном ("Городское", "Татарское", "Еврейское"), Кировском ("Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька"), Красноглинском районах ("Мехзаводское", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое"), а также в Волжском районе ("Южное", "Лесное", "Спасское", "Центральное").