В мэрии Самары выделили 10 млн рублей на уборку 19 кладбищ

Самарское МКУ "Ритуал" подыскивает подрядчика, который в течение 2024 года будет оказывать услуги по транспортировке отходов с территории общественных городских кладбищ (за исключением твердых коммунальных отходов). Обязательное условие - последующая передача мусора на захоронение или утилизацию.
Работы городские власти оценили в 10,66 млн рублей. Работы нужно будет выполнять с момента заключения контракта (победитель торгов определится после 27 февраля) по 25 декабря.
В описании объекта закупки отмечается, что мусор придется убирать с территории 19 кладбищ: в Куйбышевском ("Рубежное", "Песчаная Глинка", "Кряжское", "Вознесенское"), Железнодорожном ("Городское", "Татарское", "Еврейское"), Кировском ("Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька"), Красноглинском районах ("Мехзаводское", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое"), а также в Волжском районе ("Южное", "Лесное", "Спасское", "Центральное").
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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
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