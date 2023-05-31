Самарские кладбища очистит от мусора компания "Эко-В"

МП Самары "Ритуал" определилось с подрядчиком, который окажет услуги по транспортированию отходов с территории муниципальных кладбищ.
На торги заявились два участника, победителем стало ООО "Эко-В". Компания предложила выполнить работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 6 млн рублей.
В частности, отходы (за исключением ТКО) планируется вывезти на захоронение или утилизацию со следующих кладбищ: Рубежного, Песчаной Глинки, Кряжского, Вознесенского, Городского, Татарского, Еврейского, Безымянского, Зубчаниновского, Сорокиных Хуторов, Яблоньки, Мехзаводского, Прибрежного, Березы, Управленческого, Южного, Лесного, Спасского, Центрального.
Победитель торгов должен исполнить условия контракта до 25 декабря 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!