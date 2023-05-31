Самарские кладбища очистит от мусора компания "Эко-В"

МП Самары "Ритуал" определилось с подрядчиком, который окажет услуги по транспортированию отходов с территории муниципальных кладбищ.

На торги заявились два участника, победителем стало ООО "Эко-В". Компания предложила выполнить работы по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 6 млн рублей.

В частности, отходы (за исключением ТКО) планируется вывезти на захоронение или утилизацию со следующих кладбищ: Рубежного, Песчаной Глинки, Кряжского, Вознесенского, Городского, Татарского, Еврейского, Безымянского, Зубчаниновского, Сорокиных Хуторов, Яблоньки, Мехзаводского, Прибрежного, Березы, Управленческого, Южного, Лесного, Спасского, Центрального.

Победитель торгов должен исполнить условия контракта до 25 декабря 2023 года.