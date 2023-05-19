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ЖКХ и благоустройство Общество

19 самарских кладбищ очистят от мусора до конца 2023 года

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП Самары "Ритуал" объявило конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по транспортированию отходов с территории муниципальных кладбищ. Начальная цена контракта — 6 млн рублей.

В частности отходы (за исключением ТКО) планируется вывезти на захоронение или утилизацию со следующих кладбищ: Рубежного, Песчаной Глинки, Кряжского, Вознесенского, Городского, Татарского, Еврейского, Безымянского, Зубчаниновского, Сорокиных Хуторов, Яблоньки, Мехзаводского, Прибрежного, Березы, Управленческого, Южного, Лесного, Спасского, Центрального.

"Цель — приведение мест погребения в надлежащее санитарное состояние, обеспечивающее безопасные и комфортные условия нахождения на них граждан, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения и работающих на объектах похоронного назначения; придание ухоженного и благоустроенного вида местам погребения", — отмечается в документах закупки.

Победитель торгов определится после 29 мая. Он должен исполнить условия контракта до 25 декабря 2023 года.

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