19 самарских кладбищ очистят от мусора до конца 2023 года

МП Самары "Ритуал" объявило конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по транспортированию отходов с территории муниципальных кладбищ. Начальная цена контракта — 6 млн рублей.

В частности отходы (за исключением ТКО) планируется вывезти на захоронение или утилизацию со следующих кладбищ: Рубежного, Песчаной Глинки, Кряжского, Вознесенского, Городского, Татарского, Еврейского, Безымянского, Зубчаниновского, Сорокиных Хуторов, Яблоньки, Мехзаводского, Прибрежного, Березы, Управленческого, Южного, Лесного, Спасского, Центрального.

"Цель — приведение мест погребения в надлежащее санитарное состояние, обеспечивающее безопасные и комфортные условия нахождения на них граждан, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения и работающих на объектах похоронного назначения; придание ухоженного и благоустроенного вида местам погребения", — отмечается в документах закупки.

Победитель торгов определится после 29 мая. Он должен исполнить условия контракта до 25 декабря 2023 года.