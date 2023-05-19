19 самарских кладбищ очистят от мусора до конца 2023 года

МП Самары "Ритуал" объявило конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по транспортированию отходов с территории муниципальных кладбищ. Начальная цена контракта — 6 млн рублей.
В частности отходы (за исключением ТКО) планируется вывезти на захоронение или утилизацию со следующих кладбищ: Рубежного, Песчаной Глинки, Кряжского, Вознесенского, Городского, Татарского, Еврейского, Безымянского, Зубчаниновского, Сорокиных Хуторов, Яблоньки, Мехзаводского, Прибрежного, Березы, Управленческого, Южного, Лесного, Спасского, Центрального.
"Цель — приведение мест погребения в надлежащее санитарное состояние, обеспечивающее безопасные и комфортные условия нахождения на них граждан, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения и работающих на объектах похоронного назначения; придание ухоженного и благоустроенного вида местам погребения", — отмечается в документах закупки.
Победитель торгов определится после 29 мая. Он должен исполнить условия контракта до 25 декабря 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!