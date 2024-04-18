В Самаре состоится творческая встреча с Дарьей Донцовой

Во вторник, 23 апреля, в 16:00, в книжном магазине "Метида" в ТЦ "Айсберг" пройдет встреча с писательницей Дарьей Донцовой.

В 2024 г. любимица читателей и главная оптимистка страны отмечает 25 лет творческой деятельности. На встрече писательница расскажет о начале ее творческого пути, 25-летнем сотрудничестве с издательством "Эксмо" и о том, что изменилось за эти годы в ее творчестве.

Место проведения: Самара, ул. Дачная, 2, секция 115, 1 этаж, магазин "Метида". Вход свободный. Автограф-сессия продлится до 17:30.