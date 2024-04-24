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Экономика и бизнес

Бизнес без затрат: DRON предоставляет 100 000 рублей на цифровую наружную рекламу

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акция, в рамках которой малый и средний бизнес получит бюджет на рекламное продвижение, стартовала в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Сроки участия — с 18 марта по 31 мая 2024 года.

Фото: предоставлено ООО "БукингБорд"

Каждая компания может безвозмездно получить 100 тыс. рублей на продвижение своего бизнеса на уличных экранах города. Эти средства можно использовать для запуска наружной рекламы на цифровых экранах в одном из городов акции (Новосибирск, Екатеринбург и Самара) с целью повышения узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов.

С подробным описанием акции, критериями участия и условиями можно ознакомиться на сайте.

100 000 рублей, которые получат бизнесмены, достаточно, чтобы не только освоить сервис для самостоятельной работы с наружной рекламой, но и получить пользу для бизнеса: повысить охват, найти новую аудиторию, увеличить количество точек касания с потенциальными клиентами.

Как получить 100 тысяч рублей?

Участвовать в акции могут представители МСП, самозанятые и крупный бизнес. Для этого нужно подать заявку участника на сайте, заполнить информацию и получить одобрение заявки от менеджера. Техническая поддержка поможет на всех этапах работы: пройти регистрацию, настроить рекламную кампанию, выгрузить отчёт и многое другое. Команда сервиса регулярно проводит обучение на вебинарах, отвечая на все вопросы в прямом эфире.

Почему именно DRON.DIGITAL?

Сервис регулярно разрабатывает программы лояльности и акционные предложения для предпринимателей. Основной аудиторией является малый и средний бизнес, именно для этого сегмента сервис делает наружную рекламу доступным и эффективным бизнес-инструментом.

Важно, что участник акции не несёт никаких дополнительных затрат и не вносит на баланс рекламного кабинета собственные деньги. DRON предлагает предпринимателям без вложений попробовать новый и технологичный инструмент для обеспечения широкого охвата аудитории.

В 2023 году акция отлично зарекомендовала себя в Санкт-Петербурге, заручившись положительными отзывами и благодарностью предпринимателей Северной столицы. Многие из получивших промо-бюджет в 100 000 не остановились на достигнутом и продолжают использовать наружную рекламу, включив ее в свой постоянный медиасплит.

Реклама. ООО "БукингБорд".

ERID: LatgC3VDw

ИНН 7702445998

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