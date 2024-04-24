Бизнес без затрат: DRON предоставляет 100 000 рублей на цифровую наружную рекламу

Акция, в рамках которой малый и средний бизнес получит бюджет на рекламное продвижение, стартовала в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Сроки участия — с 18 марта по 31 мая 2024 года.

Каждая компания может безвозмездно получить 100 тыс. рублей на продвижение своего бизнеса на уличных экранах города. Эти средства можно использовать для запуска наружной рекламы на цифровых экранах в одном из городов акции (Новосибирск, Екатеринбург и Самара) с целью повышения узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов.

С подробным описанием акции, критериями участия и условиями можно ознакомиться на сайте.

100 000 рублей, которые получат бизнесмены, достаточно, чтобы не только освоить сервис для самостоятельной работы с наружной рекламой, но и получить пользу для бизнеса: повысить охват, найти новую аудиторию, увеличить количество точек касания с потенциальными клиентами.

Как получить 100 тысяч рублей?

Участвовать в акции могут представители МСП, самозанятые и крупный бизнес. Для этого нужно подать заявку участника на сайте, заполнить информацию и получить одобрение заявки от менеджера. Техническая поддержка поможет на всех этапах работы: пройти регистрацию, настроить рекламную кампанию, выгрузить отчёт и многое другое. Команда сервиса регулярно проводит обучение на вебинарах, отвечая на все вопросы в прямом эфире.

Почему именно DRON.DIGITAL?

Сервис регулярно разрабатывает программы лояльности и акционные предложения для предпринимателей. Основной аудиторией является малый и средний бизнес, именно для этого сегмента сервис делает наружную рекламу доступным и эффективным бизнес-инструментом.

Важно, что участник акции не несёт никаких дополнительных затрат и не вносит на баланс рекламного кабинета собственные деньги. DRON предлагает предпринимателям без вложений попробовать новый и технологичный инструмент для обеспечения широкого охвата аудитории.

В 2023 году акция отлично зарекомендовала себя в Санкт-Петербурге, заручившись положительными отзывами и благодарностью предпринимателей Северной столицы. Многие из получивших промо-бюджет в 100 000 не остановились на достигнутом и продолжают использовать наружную рекламу, включив ее в свой постоянный медиасплит.