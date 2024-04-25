С начала сезона клещи покусали 159 самарцев

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что с начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано всего 159 пострадавших от укусов клещами, в том числе 43 ребенка, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

"За неделю наблюдения, с 15 по 21 апреля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - рассказали в ведомстве.

На 2024 год в Самарской области запланированы акарицидные обработки на территориях парков, скверов и других локаций с высоким риском заражения людей. Общая площадь обработки составит 4309 га.

"Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". По состоянию на 22 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 137 экземпляров клещей, снятых с людей, в двух экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,5%, - пояснили с Роспотребнадзоре. - На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 133 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза не обнаружена".