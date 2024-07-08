Полицейские начали проверку из-за потасовки на автобусной остановке в Тольятти

В воскресенье, 7 июля, вечером, в соцсетях появилось видеоролик с дракой на автобусной остановке.

В описании к видео, озаглавленному "На пару напади в автобусе", автор поясняет (орфография и пунктуация сохранены — прим. Волга Ньюс): "В 46 автобусе на пару напали мужчина с женщиной с детьми. За то что они не так стояли (а как не так стояли?). Парень в крови. Мужчина с детьми ударил его в автобусе".

В самом ролике запечатлены события, происходившие уже на остановке. В потасовке участвуют двое мужчин и три женщины. Все происходит на глазах выходящих из автобуса людей.

"То ли жара так на людей влияет, то ли магнитные бури, но ощущение, сто у народа крышу сносит в последнее время", — дополняет свой текст автор поста.

Из-за чего началась потасовка, и есть ли пострадавшие, пока не ясно, но о произошедшем известно в полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.