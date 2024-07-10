"Гнобили педагоги": Екатерина Мизулина прокомментировала скандал в учебном учреждении Самары

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала про скандальную ситуацию, которая произошла в самарском учебном учреждении. Екатерина Мизулина также выложила видео с выпускницей, которая говорит со сцены. Девочка, судя по всему, только получившая диплом, утверждает, что ее гнобили педагоги и рассказывали, что она — никто.

"В Самарском университете государственного управления "Международный институт рынка" на вручении дипломов произошел скандал: одна из выпускниц рассказала со сцены о том, что ее травили педагоги во время обучения в ВУЗе. Свою речь она закончить не смогла, ее прервали. После на сцену вышла другая выпускница, которая не согласилась с девушкой, и поблагодарила педагогов за учебу. Сейчас эту неоднозначную ситуацию активно обсуждают СМИ региона и выпускники", — подписала видео Екатерина Мизулина.

Мы запросили комментарий по этой ситуации на сайте вуза и звонили в учебное учреждение. Секретарь по телефону рассказала, что ректор уехал в командировку и рекомендовала обратиться к проректору.

До проректора дозвониться не удалось. Источник Волга Ньюс в преподавательском составе "МИР" утверждает, что ситуация произошла не в самом вузе, а в колледже при вузе.