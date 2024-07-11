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Происшествия

В Самаре проведут проверку из-за скандала с рукоприкладством в ДК "Заря"

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре городской департамент культуры и молодежной политики проведет проверку из-за скандала с рукоприкладством в ДК "Заря".

По появившейся в интернете информации, инцидент произошел 30 апреля. Потерпевшая, Лидия Таранцева, приехала в ДК для обсуждения деталей организации бала для инвалидов вместе с организаторами. Однако директор ДК "Заря" Оксана Карташова не разрешила присутствовать на встрече и сказала ждать в фойе.

"Обсуждение предмета встречи длилось больше часа, в ходе которого Карташова вела себя эмоционально и вызывающе. В какой-то момент она схватила мой телефон и выбежала из кабинета. Я побежала за ней, но она вернулась и с силой затолкала меня в кабинет, закрыла двери и перегородила мне выход. Она толкала меня и отрывала мои руки от двери. Тогда я подбежала к окну и стала звать на помощь. В это время Карташова с моим телефоном побежала на 1 этаж здания. У меня кружилась голова, я плакала и просила отдать мой телефон. Карташова даже вдавливала меня весом своего тела в кресло… В конечном итоге мне удалось вырваться и убежать из ДК со своим телефоном, после чего я отправилась в травмпункт", — передает рассказ потерпевшей в полиции телеграм-канал "Воронцова вещает".

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