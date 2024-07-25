Подозреваемого в даче взяток в ФСБ Сергея Суркова нашли в Арабских Эмиратах

В ОАЭ обнаружили Сергея Суркова. Мужчину подозревали в даче взяток сотрудникам УФСБ по Самарской области.

Напомним, Сергей Сурков известен в Самаре как владелец компании "Еврофинанс" и борец. Согласно официальной базе МВД, он был объявлен в международный розыск. Источники Волга Ньюс сообщали, что к нему возникли вопросы в рамках уголовных дел бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. В частности, Суркова подозревают в передаче взятки. По данным следствия он через бывшего сотрудника ГИБДД Исамбека Рамазанова, недавно уже получившего судимость, мог передать 2 млн руб. Горбунову за общее покровительство.

Правоохранители также располагают сведениями, что Сурков является фактическим владельцем сети газозаправочных станций Salman Gas и может быть причастен к сбыту углеводородов криминального происхождения. Он уже задерживался сотрудниками правоохранительных органов в 2018 г. по подозрению в незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, но тогда уголовной ответственности избежал. Кроме того, у силовиков есть оперативная информация, что Сурков якобы придерживается радикальной ветви ислама и поддерживает тесные связи с членами этнических ОПГ. 20 августа 2022 г. Сурков вылетел в Дубай. Откуда, по данным следствия, в Россию не возвращался.

Как сообщили источники Волга Ньюс, Суркова обнаружили в Дубае. Из Арабских Эмиратов силовикам Самарской области поступил запрос с просьбой подтвердить розыск данного гражданина. Далее появилась информация, что, по предварительным данным, задержан в аэропорту ОАЭ при попытке вылета именно Сурков. По данным источников, сейчас могут начаться переговоры о его экстрадиции.

Недавно в Самаре был случай экстрадиции подозреваемого из Таиланда. Процедурой занималась Генпрокуратура. В Россию тогда привезли и отправили под суд подозреваемого в убийстве Игоря Гужина.