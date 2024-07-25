16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемого в даче взяток в ФСБ Сергея Суркова нашли в Арабских Эмиратах В Самарской области задержали группу нефтеврезчиков В Самаре расследуют нападение на Героя России Игоря Станкевича "Вступились за девушку": пострадавшие в Борском районе рассказали о "ночной резне" Дело об избиении жителей Самарской области "новыми россиянами" могут передать в СК

Преступления Происшествия

Подозреваемого в даче взяток в ФСБ Сергея Суркова нашли в Арабских Эмиратах

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 749
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ОАЭ обнаружили Сергея Суркова. Мужчину подозревали в даче взяток сотрудникам УФСБ по Самарской области.

Напомним, Сергей Сурков известен в Самаре как владелец компании "Еврофинанс" и борец. Согласно официальной базе МВД, он был объявлен в международный розыск. Источники Волга Ньюс сообщали, что к нему возникли вопросы в рамках уголовных дел бывших сотрудников УФСБ по Самарской области Михаила Горбунова и Ивана Гудкова. В частности, Суркова подозревают в передаче взятки. По данным следствия он через бывшего сотрудника ГИБДД Исамбека Рамазанова, недавно уже получившего судимость, мог передать 2 млн руб. Горбунову за общее покровительство.

Правоохранители также располагают сведениями, что Сурков является фактическим владельцем сети газозаправочных станций Salman Gas и может быть причастен к сбыту углеводородов криминального происхождения. Он уже задерживался сотрудниками правоохранительных органов в 2018 г. по подозрению в незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, но тогда уголовной ответственности избежал. Кроме того, у силовиков есть оперативная информация, что Сурков якобы придерживается радикальной ветви ислама и поддерживает тесные связи с членами этнических ОПГ. 20 августа 2022 г. Сурков вылетел в Дубай. Откуда, по данным следствия, в Россию не возвращался.

Как сообщили источники Волга Ньюс, Суркова обнаружили в Дубае. Из Арабских Эмиратов силовикам Самарской области поступил запрос с просьбой подтвердить розыск данного гражданина. Далее появилась информация, что, по предварительным данным, задержан в аэропорту ОАЭ при попытке вылета именно Сурков. По данным источников, сейчас могут начаться переговоры о его экстрадиции.

Недавно в Самаре был случай экстрадиции подозреваемого из Таиланда. Процедурой занималась Генпрокуратура. В Россию тогда привезли и отправили под суд подозреваемого в убийстве Игоря Гужина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4