16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экстрадированному из Таиланда Игорю Гужину вынесли оправдательный приговор "Давление на суд": смерть супруги Дмитрия Драча прокомментировали служители Фемиды В Тольятти вынесен приговор по делу о травмировании ребенка на аттракционе "Батутная арена" С экс-сотрудника мэрии Самары прокуратура требует 11 млн рублей Самарца, напавшего с ножом на собутыльника, будут судить

Суды Происшествия

Экстрадированному из Таиланда Игорю Гужину вынесли оправдательный приговор

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд вынес приговор по делу экстрадированного из Таиланда Игоря Гужина. Информацию подтвердил его адвокат Сергей Карпов. Ранее Гужину вынесли оправдательный вердикт присяжные.

Напомним, Игоря Гужина обвиняли в убийстве, которое, как предполагалось, могло быть связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе. Как ранее сообщал Волга Ньюс, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза.

Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

Сообщалось, что на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Тогда по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. В начале февраля 2023 г. появилось сообщение, что Таиланд выдает Гужина России.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" - комментировал адвокат Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.

После возвращения Гужина в Россию его снова начали судить с участием присяжных. Народные судьи снова вынесли оправдательный вердикт. На днях вердикт утвердили. Гужина отпустили из-под стражи.

"Конечно, мы думаем, что прокуратура может подать апелляционное представление. Но все-таки Гужин был дважды оправдан присяжными, и судить его в третий раз - на наш взгляд, перебор", - прокомментировал его адвокат Сергей Карпов.

По мнению защитников, обвинение строилось на показаниях секретного свидетеля, но объективных доказательств виновности (как, например, фото, видео, показания незасекреченных свидетелей) не было.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31