Экстрадированному из Таиланда Игорю Гужину вынесли оправдательный приговор

Самарский областной суд вынес приговор по делу экстрадированного из Таиланда Игоря Гужина. Информацию подтвердил его адвокат Сергей Карпов. Ранее Гужину вынесли оправдательный вердикт присяжные.

Напомним, Игоря Гужина обвиняли в убийстве, которое, как предполагалось, могло быть связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе. Как ранее сообщал Волга Ньюс, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза.

Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

Сообщалось, что на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Тогда по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. В начале февраля 2023 г. появилось сообщение, что Таиланд выдает Гужина России.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" - комментировал адвокат Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.

После возвращения Гужина в Россию его снова начали судить с участием присяжных. Народные судьи снова вынесли оправдательный вердикт. На днях вердикт утвердили. Гужина отпустили из-под стражи.

"Конечно, мы думаем, что прокуратура может подать апелляционное представление. Но все-таки Гужин был дважды оправдан присяжными, и судить его в третий раз - на наш взгляд, перебор", - прокомментировал его адвокат Сергей Карпов.

По мнению защитников, обвинение строилось на показаниях секретного свидетеля, но объективных доказательств виновности (как, например, фото, видео, показания незасекреченных свидетелей) не было.