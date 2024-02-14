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Суды Происшествия

В Самаре закончили судебное следствие по делу экстрадированного из Тайланда Гужина

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд на следующей неделе должен вынести приговор по делу экстрадированного из Тайланда Игоря Гужина. Информацию подтвердили адвокаты Сергей Карпов и Дмитрий Тараборин. По словам защитников, присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Игоря Гужина обвиняли в убийстве, которое, как предполагалось, могло быть связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе. Как ранее сообщал Волга Ньюс, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза. Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

На стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Из-за этого по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. В начале февраля 2023 г. появилось сообщение, что Тайланд выдает Гужина России.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" — комментировал адвокат Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.

Согласно сайту облсуда, следующее заседание назначено на 10:30 19 февраля.

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