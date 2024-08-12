Экс-глава ТУ Росимущества Анвар Кинжабаев заключен под стражу

Экс-руководитель Самарского теруправления Росимущества Айвар Кинжабаев арестован по обвинению в превышении полномочий. Суд согласился с доводами следствия и заключил бывшего чиновника под стражу. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, 10 августа стало известно о задержании бывшего главы самарского ТУ Росимущества Айвара Кинжабаева. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

"По версии обвинения, Кинжабаев незаконно провел сделку по продаже более 15 тыс га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как по закону — земли сельхозначения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлись особо охраняемой природной территорией, которая, в принципе, не подлежит приватизации", = сообщает Александр Хинштейн.

В отношении Кинжабаева возбуждено уголовное дело по статье"Превышение полномочий". Расследование ведет ГСУ ГУМВД по Самарской области.

Айвар Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 г. он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве, однако вскоре вернулся на прежний пост. 10 ноября 2018 г. на него было совершено нападение. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе, где избили чиновника ногами и арматурой, а также порезали ножом. В августе 2022 г. нападавшие получили крупные сроки за это и другие нападения. Кто заказал этот акт устрашения или мести, осталось неустановленным.

Еще один конфликт с участием Кинжабаева разразился в 2023 г., когда экс-сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова, уволенная, а затем и арестованная по подозрению в превышении полномочий, заявила на бывшего начальника Следственный комитет и Генпрокуратуру. По ее мнению, Кинжабаев мог нарушить закон при согласовании сделки по продаже земли в Кошкинском районе в частную собственность, а также при передаче в аренду участка в Самаре.

В конце июля этого года стола известно об отставке Кинжабаева.