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Преступления Происшествия

Дело о двойном убийстве на ферме ушло в суд

СЫЗРАНЬ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд направлено уголовное дело об убийстве на ферме в Сызранском районе двух человек и покушении на убийство третьего. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

В преступлении обвиняется неоднократно судимый 35-летний житель региона. Последний раз мужчина был судим в 2015 г. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2023 г. у мужчины, работавшего на ферме в районе пос. Новые Озерки, на почве личных неприязненных отношений с коллегой возник конфликт, перешедший в драку.

В ходе драки мужчина нанес оппоненту не менее 25 ударов ножом, от которых тот упал на землю, потерял сознание, не подавая признаков жизни. После этого нападавший набросился на пожилого мужчину, собиравшего неподалеку металлолом. Опасаясь, что прохожий стал очевидцем преступления, он множество раз ударил его ножом и подобранной тут же кувалдой. Убедившись, что пенсионер скончался, злоумышленник вернулся к первому потерпевшему и нанес ему девять ударов кувалдой.

Затем подсудимый покушался на убийство еще одного работника фермы, ставшего свидетелем начала конфликта. Однако тот оказал активное сопротивление и скрылся от злоумышленника.

Тела убитых были обнаружены на обочине трассы М-5. После чего подозреваемый был задержан.

Также следствием установлены и другие факты проявления мужчиной агрессии и причинения побоев.

Обвинительное заключение по уголовному утвердил заместитель прокурора области Дмитрий Смоленцев.

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