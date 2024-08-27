В Самаре женщина распылила в лицо подростку перцовый баллончик

В Самаре полицейские ведут проверку по факту нанесения травм несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

24 августа правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 14-летняя девочка с травмами. После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.

Как выяснили полицейские, неизвестная женщина на детской площадке распылила в лицо несовершеннолетней перцовый баллончик.