В Самаре женщина распылила в лицо подростку перцовый баллончик

В Самаре полицейские ведут проверку по факту нанесения травм несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
24 августа правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 14-летняя девочка с травмами. После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.
Как выяснили полицейские, неизвестная женщина на детской площадке распылила в лицо несовершеннолетней перцовый баллончик.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Кто же такие заголовки придумывает?
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?