СК возбудит уголовное дело из-за нападения с перцовым баллончиком на подростка в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на несовершеннолетнюю в Самаре.
Напомним, 24 августа женщина на детской площадке распылила в лицо 14-летней девушке перцовый баллончик.
Полиция начала проверку по факту нанесения травм несовершеннолетней.
Теперь глава СК поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек