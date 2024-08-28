СК возбудит уголовное дело из-за нападения с перцовым баллончиком на подростка в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на несовершеннолетнюю в Самаре.

Напомним, 24 августа женщина на детской площадке распылила в лицо 14-летней девушке перцовый баллончик.

Полиция начала проверку по факту нанесения травм несовершеннолетней.

Теперь глава СК поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.