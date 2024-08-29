В Самаре разыскивают женщину, напавшую на подростка с перцовым баллончиком

СУ СК РФ по Самарской области разыскивает подозреваемую в нападении с перцовым баллончиком на подростка.
Напомним, 24 августа женщина на детской площадке распылила в лицо 14-летней девушке перцовый газ. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Приметы разыскиваемый: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, черные волосы собраны в хвост, на лице пигментные пятна. Женщина была одета в черную футболку с рисунком, черную юбку и черные кроссовки с белой подошвой.
СУ СК просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную службу следственного управления по телефону 8(846) 300-7-114, а также по номеру 89277360222.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек