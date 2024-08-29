16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора детского лагеря из Самарской области будут судить за выпавшего из окна ребенка В Самаре разыскивают женщину, напавшую на подростка с перцовым баллончиком В Самаре отправили в суд дело о масштабном мошенничестве с "Пушкинскими картами" Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом ресторана, оформление которого возмутило верующих На таможне обнаружены госнаграды времен Советско-финляндской войны на 800 тыс. рублей

Преступления Происшествия

В Самаре разыскивают женщину, напавшую на подростка с перцовым баллончиком

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СУ СК РФ по Самарской области разыскивает подозреваемую в нападении с перцовым баллончиком на подростка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 24 августа женщина на детской площадке распылила в лицо 14-летней девушке перцовый газ. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Приметы разыскиваемый: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, черные волосы собраны в хвост, на лице пигментные пятна. Женщина была одета в черную футболку с рисунком, черную юбку и черные кроссовки с белой подошвой.

СУ СК просит очевидцев происшествия обратиться в дежурную службу следственного управления по телефону 8(846) 300-7-114, а также по номеру 89277360222.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1