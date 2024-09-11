Полицейские нашли водителя BMW, устроившего дрифт в центре Самары

В Самаре выяснили личность водителя BMW, устроившего дрифт в центре города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором водитель белого BMW без госномеров "кружит" посреди проезжей части на ул. Молодогвардейской, в районе Дворца спорта.

Правоохранители выяснили, что за рулем был 20-летний парень. На него составили административные материалы по четырем статьям: ч. 2, 3 ст. 12.14 КоАП РФ ("Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены и невыполнение требований ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения"), ч. 2 ст. 12.2. КоАП РФ ("Управление транспортом без номеров, а также с номерными знаками, закрытыми посторонними материалами"), ч. 3 ст. 12.5 прим. 1 КоАП РФ (нарушение правил тонировки) и ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ ("Выезд в нарушении ПДД на полосу встречного движения").