Стало известно, кого еще задержали по делу экс-главы облМЧС Олега Бойко

В числе задержанных по делу теперь уже бывшего главы ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко оказались чиновники Самары и Тольятти. 30 октября источники в правоохранительных структурах назвали еще одну подозреваемую по делу - это руководитель филиала ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Ее обвиняют в даче взятки.

Кроме того, задержаны начальник самарского горотдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Мамыкин, начальник 3 пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин.

Также задержаны сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток").

Напомним, по версии следствия, Бойко на посту главы регионального управления МЧС получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник, руководители группы компаний "Витязь", специализирующейся на пожарной безопасности.

По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме - сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву.

19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали.