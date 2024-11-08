Природоохранная прокуратура рассказала про захват берега в Усинском

Представители Самарской природоохранной прокуратуры рассказали о промежуточных итогах разбирательства с жалобами на захват берега в пос. Усинский Волжского района Самарской области. Часть незаконных сооружений там демонтировали.

Напомним, жители сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, кое-где разместили лодочные стоянки, даже появилась будка со сторожем. На месте из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.

Как позже уточнил Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной ныне забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио первого замначальника Самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства депутата Госдумы, Труха освободили от этой должности. История продолжала развиваться — представитель IT-сферы Антон Крамаров, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка по многочисленным жалобам соседей Крамарова.

Далее представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений. А собственнику незаконных сооружений на берегу — наказали их демонтировать.

6 октября у Александра Хинштейна прошло еще одно совещание по этой ситуации с представителями власти. Были оговорены дальнейшие действия.

В итоге районная администрация 10 октября постановила установить в интересах неограниченного круга лиц публичный сервитут на часть участка для прохода к водному объекту общего пользования. При этом жители сообщали, что на участке, о котором идет речь, ведут земляные работы. Сельчане считали, что таким образом могут срывать естественную дамбу.

На этой неделе представители природоохранной прокуратуры ответили на запрос Волга Ньюс о промежуточных итогах разбирательства. "В ходе ранее проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в пределах береговой полосы протоки Воложка на территории пос. Усинский гражданин разместил сооружение, в связи с чем прокуратура в адрес главы Волжского района внесла представление, по результатам рассмотрения которого объект демонтировали. Также выявлен факт самовольного занятия акватории протоки Воложка — размещено сооружение для отстоя маломерных судов без оформления права пользования водным объектом. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об освобождении акватории", — рассказали в прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, суд Октябрьского района Самары прекратил гражданское дело по последнему иску из-за добровольного устранения нарушений ответчиком — сооружение для отстоя маломерных судов демонтировали.

"В отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206041:1150 площадью 123 кв. м. постановлением администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области No 112 от 10.10.2023 установлен публичный сервитут в целях прохода неограниченного круга лиц через его территорию к берегу протоки Воложка. В настоящее время постановление администрации является предметом обжалования в суде", — рассказали также в прокуратуре.